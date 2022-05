Pecchia: “Spalletti mi ha chiamato per Gaetano” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fabio Pecchia tecnico della Cremonese, che ha allenato Gaetano in questa stagione, spera nella riconferma del prestito dal Napoli di Spalletti. Gianluca Gaetano sogna di tornare al Napoli, ma Pecchia, tecnico della cremonese vorrebbe tenerlo ancora in biancorosso. Il calciatore di proprietà del Napoli, è stato uno dei protagonisti della promozione in A della Cremonese, un campionato dalle mille emozioni per i lombardi nella serie cadetta coronata col secondo posto finale alle spalle del Lecce. Il tecnico della Cremonese ex ex Napoli, Fabio Pecchia ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Pecchia su Gaetano: “Ho parlato con Spalletti” Fabio Pecchia ha lodato Gaetano e le sue prestazioni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fabiotecnico della Cremonese, che ha allenatoin questa stagione, spera nella riconferma del prestito dal Napoli di. Gianlucasogna di tornare al Napoli, ma, tecnico della cremonese vorrebbe tenerlo ancora in biancorosso. Il calciatore di proprietà del Napoli, è stato uno dei protagonisti della promozione in A della Cremonese, un campionato dalle mille emozioni per i lombardi nella serie cadetta coronata col secondo posto finale alle spalle del Lecce. Il tecnico della Cremonese ex ex Napoli, Fabione ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.su: “Ho parlato con” Fabioha lodatoe le sue prestazioni ...

