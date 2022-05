LDA, manca poco all’uscita del primo album, ecco anche l’in-store tour (Di mercoledì 11 maggio 2022) Esce venerdì il disco d’esordio di LDA, rivelazione dell’attuale edizione di Amici: l’artista incontrerà i fan in un in-store tour Dopo l’uscita del nuovo singolo Bandana (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che ha fatto impazzire tutti i suoi fan già dal primo ascolto, venerdì 13 maggio arriva LDA (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo omonimo album dell’artista, già disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add al link LDA (lnk.to). “manca sempre meno all’uscita del mio primo album, – commenta l’artista – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Esce venerdì il disco d’esordio di LDA, rivelazione dell’attuale edizione di Amici: l’artista incontrerà i fan in un in-Dopo l’uscita del nuovo singolo Bandana (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che ha fatto impazzire tutti i suoi fan già dalascolto, venerdì 13 maggio arriva LDA (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), ilomonimodell’artista, già disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add al link LDA (lnk.to). “sempre menodel mio, – commenta l’artista – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo ...

