Lagarde: Bce rialzerà i tassi a giugno (Di mercoledì 11 maggio 2022) La presidente della Banca Centrale europea Christine Lagarde ha posto le basi per un rialzo dei tassi di interesse a luglio per far fronte all'impennata dell'inflazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 11 maggio 2022) La presidente della Banca Centrale europea Christineha posto le basi per un rialzo deidi interesse a luglio per far fronte all'impennata dell'inflazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : La presidente della Bce Christine Lagarde: 'La Bce dovrebbe concludere gli acquisti netti di titoli all'inizio del… - sole24ore : ?? #Bce, #Lagarde detta i tempi per il rialzo dei #tassi:?21 #luglio la data più probabile - lorenzo10469500 : Lagarde: “Rialzo dei tassi probabilmente già a luglio” - Il Fatto Quotidiano - Massimi63361824 : RT @2didenari: “Se andiamo a guardare i fatti (e non solo la comunicazione) credo che la Bce non stia lavorando male. Lagarde ha fatto uno… - sole24ore : ?? #Bce, #Lagarde detta i tempi per il rialzo dei #tassi:?21 #luglio la data più probabile -