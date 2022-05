Il Volo canta “You are my everything”: grande amore per i fan internazionali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything (grande amore)”, il nuovo brano de IL Volo, una vera sorpresa per i fan internazionali. cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “grande amore”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Un singolo in crescendo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock! Il Volo: dal 15 maggio riprende il tour internazionale Il 15 maggio Il Volo riprende finalmente il tour mondiale partendo da Barcellona! Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my)”, il nuovo brano de IL, una vera sorpresa per i fanto alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il. Un singolo in crescendo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock! Il: dal 15 maggio riprende il tour internazionale Il 15 maggio Ilriprende finalmente il tour mondiale partendo da Barcellona! Il ...

Advertising

pietroraffa : Diodato in questo contesto è Pavarotti che canta dopo Il Volo #ESCita - EmanuelaMortari : RT @pietroraffa: Diodato in questo contesto è Pavarotti che canta dopo Il Volo #ESCita - Fagottosauro : RT @pietroraffa: Diodato in questo contesto è Pavarotti che canta dopo Il Volo #ESCita - lisaquac81 : @_LoZio Mi perdo sia il Volo che la Pausini che canta, perché ho danza. #DioSiaLodato - CiccioniSe : RT @pietroraffa: Diodato in questo contesto è Pavarotti che canta dopo Il Volo #ESCita -