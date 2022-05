Il Pd occupa pure la prima serata di Rai2. Il nuovo programma giusto in tempo per le elezioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Come passatempo, sottoponiamo chi legge ad alcuni semplici interrogativi. Ad esempio, come è possibile che Denis Verdini sia stato condannato per bancarotta a 6 anni come Presidente del credito cooperativo fiorentino, laddove però non esiste neanche un creditore dato che nessuno ha perso manco un euro? Perché in Monte Paschi, vennero invece tutti quanti assolti, dopo aver bruciato molte decine di miliardi? Perché il Movimento 5 Stelle, dopo anni di battaglie ideologiche e rivelatesi controproducenti, continua a proporre soluzioni energetiche cervellotiche? L'ultima direttamente sul blog di Grillo, «sfruttiamo l'energia delle onde del mare». Perché il Pd sembra intenzionato ad «occupare» anche la prima serata di Rai2, con il nuovo programma di Ilaria D'Amico? ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Come passa, sottoponiamo chi legge ad alcuni semplici interrogativi. Ad esempio, come è possibile che Denis Verdini sia stato condannato per bancarotta a 6 anni come Presidente del credito cooperativo fiorentino, laddove però non esiste neanche un creditore dato che nessuno ha perso manco un euro? Perché in Monte Paschi, vennero invece tutti quanti assolti, dopo aver bruciato molte decine di miliardi? Perché il Movimento 5 Stelle, dopo anni di battaglie ideologiche e rivelatesi controproducenti, continua a proporre soluzioni energetiche cervellotiche? L'ultima direttamente sul blog di Grillo, «sfruttiamo l'energia delle onde del mare». Perché il Pd sembra intenzionato ad «re» anche ladi, con ildi Ilaria D'Amico? ...

