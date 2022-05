I convocati del Brasile per le amichevoli di giugno: due italiani in lista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ct della nazionale annuncia i convocati del Brasile per le amichevoli di giugno Il Brasile di Tite scalda i motori e si prepara alle tre amichevoli che si giocheranno a giugno. Il ct Tite ha già scelto i suoi uomini, che giocheranno contro la Corea del Sud il 2 giugno e il Giappone il 6 giugno. La terza avversaria è ancora da definire. Ecco la lista del ct: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeira Difensori: Dani Alves (Barcellona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), G. Magalhães (Arsenal) Centrocampisti: Casemiro (Real ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ct della nazionale annuncia idelper lediIldi Tite scalda i motori e si prepara alle treche si giocheranno a. Il ct Tite ha già scelto i suoi uomini, che giocheranno contro la Corea del Sud il 2e il Giappone il 6. La terza avversaria è ancora da definire. Ecco ladel ct: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeira Difensori: Dani Alves (Barcellona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), G. Magalhães (Arsenal) Centrocampisti: Casemiro (Real ...

