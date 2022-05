Hande Erçel firma una capsule collection con Atasay Jewelry (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo aver posato come testimonial di Atasay Jewelry, Hande Erçel ha realizzato una capsule collection con il famoso brand di gioielleria turco. Prosegue indisturbata la collaborazione tra Hande Erçel e Atasay Jewelry, brand di gioielleria turco che ha scelto l’attrice come testimonial e partner di una nuova capsule collection. La protagonista di Love is in the air, serie turca popolarissima anche in Italia, ha rinforzato la sua presenza nel fashion system realizzando una capsule collection con Atasay Jewelry. Il brand ha da poco diffuso la nuova campagna promozionale della capsule, che si intitola ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo aver posato come testimonial diha realizzato unacon il famoso brand di gioielleria turco. Prosegue indisturbata la collaborazione tra, brand di gioielleria turco che ha scelto l’attrice come testimonial e partner di una nuova. La protagonista di Love is in the air, serie turca popolarissima anche in Italia, ha rinforzato la sua presenza nel fashion system realizzando unacon. Il brand ha da poco diffuso la nuova campagna promozionale della, che si intitola ...

Advertising

lauutheb : Come paracula Hande Erçel mai nessuno... A spillato il thè.. ?? - dizilanditaly : L’arrivo di Hande al lancio della nuova collezione Hande Erçel x Atasay - SUB ITA - CatiaGanci : @Licia133 L'altra e ebrucadan Hande ercel la pure taggata ma tanto noi siamo orgogliosi che accanto cerca pure pinar ??????????? - Soniat72 : RT @ElisabettaCari4: 'Vedremo Hande Erçel nei suoi abiti da casa che guarda 'Up' con un grande popcorn a casa di un'amica.' ???? #HandeErçel… - leonora071205 : RT @ami_theb: Quando Dio distribuiva le gambe sicuramente io non ero in fila con Hande Erçel -

Hande Erçel e Kerem Bürsin hanno finto I rumors sul web La coppia Hande Erçel - Kerem Bürsin continua a far discutere il mondo della cronaca rosa. La rottura tra i due protagonisti di Love is in the air , infatti, non ha convinto ancora i fan della coppia che ... Can Yaman e Hande Erçel insieme ne 'El turco', l'attore riceve un altro premio Hande Erçel sarà la co - protagonista dell'attore nella nuova serie tv Disney Mentre continua a ritirare i suoi premi, Can Yaman riceve anche importanti novità sul fronte professionale. Oltre alla ... Velvet Gossip La coppia- Kerem Bürsin continua a far discutere il mondo della cronaca rosa. La rottura tra i due protagonisti di Love is in the air , infatti, non ha convinto ancora i fan della coppia che ...sarà la co - protagonista dell'attore nella nuova serie tv Disney Mentre continua a ritirare i suoi premi, Can Yaman riceve anche importanti novità sul fronte professionale. Oltre alla ... Can Yaman e Hande Erçel insieme ne “El turco”, l’attore riceve un altro premio