Graduatorie GPS: quale punteggio possono dichiarare i docenti non vaccinati sospesi da servizio e poi reintegrati (Di mercoledì 11 maggio 2022) Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: un chiarimento per i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato che, nel corso dell'anno scolastico, sono stati sospesi dal servizio e poi reintegrati dal 1° aprile ma in attività non a contatto con gli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022)provinciali e di istituto per le supplenze negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: un chiarimento per i, sia a tempo indeterminato che determinato che, nel corso dell'anno scolastico, sono statidale poidal 1° aprile ma in attività non a contatto con gli studenti. L'articolo .

Advertising

EdizioniAnicia : Graduatorie GPS, aggiornamento 2022: si possono inserire nuovi titoli e servizi e quelli non dichiarati nel 2020. M… - orizzontescuola : GPS: aspirante iscritto nelle graduatorie 2017 ma non in quelle del 2020 presenta domanda di inserimento - orizzontescuola : Graduatorie GPS, aggiornamento 2022: si possono inserire nuovi titoli e servizi e quelli non dichiarati nel 2020. M… - orizzontescuola : Riapertura graduatorie GPS 2022: quali corsi si possono conseguire entro i tempi dell’aggiornamento.… - ProDocente : Graduatorie GPS: licenziato alla verifica dei titoli, il punteggio della supplenza non vale -