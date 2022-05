Google rilascia la beta 7.7 di Android Auto: ecco i dettagli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Google sta distribuendo la versione beta 7.7 di Android Auto. ecco i dettagli dell'aggiornamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 11 maggio 2022)sta distribuendo la versione7.7 didell'aggiornamento. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Google rilascia la beta 7.7 di Android Auto: ecco i dettagli - Tech4D_ : Google rilascia la prima beta di Android TV 13 - TuttoTechNet : Google rilascia la prima beta di Android 13 per Android TV - zazoomblog : Google rilascia la prima beta di Android 13 per Android TV - #Google #rilascia #prima #Android - TuttoAndroid : Google rilascia la prima beta di Android 13 per Android TV -