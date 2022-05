Advertising

salonerisparmio : 'Il mio sogno è l'accelerazione di Micar e Pilot, i regolamenti europei che fanno parte del pacchetto sulla finanza… - fisco24_info : Fintech: Ciocca (Consob), è ora di accelerare sulle regole: Commissario al Salone del Risparmio nel focus sui digit… -

Agenzia ANSA

...- oggi "senza sicurezza non c'è fiducia nella finanza digitale". L'auspicio del Commissario Consob è poi quello di "allargare la sandbox italiana" che consente agli operatoridi ...Lo ha sottolineato Paolo, commissario Consob nel suo intervento allaInvestor Conference organizzata da Equita in collaborazione con Italia. 'Gli Stati Uniti hanno dato segnale ... Fintech: Ciocca (Consob), è ora di accelerare sulle regole - Economia (ANSA) - MILANO, 11 MAG - L'Italia deve spingere l'acceleratore sulla regolamentazione della finanza digitale. "Siamo a uno snodo centrale: ora o mai più", dice il commissario Consob, Paolo Ciocca, in ...