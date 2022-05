“È l’Apocalisse?”: il cielo diventa rosso sangue – paura tra i residenti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono immagini sensazionali ma allo stesso tempo inquietanti e apocalittiche quelle che arrivano da Zhoushan, dove il cielo si è tinto di rosso sangue davanti agli occhi increduli dei residenti Alzare gli occhi all’insù e ritrovarsi a tu per tu con un cielo ‘apocalittico’. È quanto capitato ai residenti di Zhoushan, cittadina cinese nelle vicinanze di Shanghai che mai prima d’ora avevano assistito ad un simile fenomeno che li ha lasciati sconcertati: il cielo sopra le loro teste ha assunto una spettrale colorazione rosso sangue e il tutto con la presenza di uno spesso strato di nebbia creando una scena simile a quella di molti film di fantascienza, ben più insolita e rara da vedere nella realtà. cielo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono immagini sensazionali ma allo stesso tempo inquietanti e apocalittiche quelle che arrivano da Zhoushan, dove ilsi è tinto didavanti agli occhi increduli deiAlzare gli occhi all’insù e ritrovarsi a tu per tu con un‘apocalittico’. È quanto capitato aidi Zhoushan, cittadina cinese nelle vicinanze di Shanghai che mai prima d’ora avevano assistito ad un simile fenomeno che li ha lasciati sconcertati: ilsopra le loro teste ha assunto una spettrale colorazionee il tutto con la presenza di uno spesso strato di nebbia creando una scena simile a quella di molti film di fantascienza, ben più insolita e rara da vedere nella realtà....

