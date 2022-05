Deaflympics, l’Italia di Ilaria Galbusera supera il Brasile e approda in semifinale (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Nazionale Italiana Volley Sorde si prepara a giocarsi una storica medaglia alle Deaflympics in corso a Caxias do Sul. La formazione capitanata da Ilaria Galbusera ha infatti trionfato ai quarti di finale superando per 3-0 il Brasile e garantendosi così un posto in semifinale. Nonostante le fatiche accumulate ventiquattr’ore prima contro gli Stati Uniti, le azzurre hanno messo in chiaro le proprie intenzioni superando le iniziali resistenze delle padrone di casa e vincendo il primo set per 25-16. Il ritmo trovato da Galbusera e compagne ha consentito loro di allungare ulteriormente il divario nel corso della seconda frazione vinta per 25-12 e lasciare così spazio alle atlete che sinora hanno avuto modo di giocare meno. L’ingresso di quest’ultime non ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Nazionale Italiana Volley Sorde si prepara a giocarsi una storica medaglia allein corso a Caxias do Sul. La formazione capitanata daha infatti trionfato ai quarti di finalendo per 3-0 ile garantendosi così un posto in. Nonostante le fatiche accumulate ventiquattr’ore prima contro gli Stati Uniti, le azzurre hanno messo in chiaro le proprie intenzionindo le iniziali resistenze delle padrone di casa e vincendo il primo set per 25-16. Il ritmo trovato dae compagne ha consentito loro di allungare ulteriormente il divario nel corso della seconda frazione vinta per 25-12 e lasciare così spazio alle atlete che sinora hanno avuto modo di giocare meno. L’ingresso di quest’ultime non ...

