Deaflympics | l’Italia di Igor Trocchia sfiora l’impresa ma in semifinale va l’Ucraina

Si è interrotto sul più bello il percorso della Nazionale Italiana di calcio sordi ai Deaflympics. La formazione guidata da Igor Trocchia non sono riusciti a superare lo scoglio rappresentato dai quarti di finale arrendendosi all'Ucraina per 2-1. Chiamati ad affrontare i favoriti per il successo finale, gli azzurri non si sono fatti intimorire dalle pressioni della vigilia resistendo nei primi minuti all'assalto degli avversari. La tattica applicata dal mister orobico ha dato i propri frutti alla metà del primo tempo quando la formazione tricolore ha conquistato un calcio di rIgore prontamente trasformato da Luigi Cigna. Il vantaggio dell'Italia è durato però soltanto pochi minuti complice un calcio di punizione assegnato all'Ucraina la quale ha trovato la via del gol ...

