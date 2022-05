De Martino alla conduzione di un nuovo programma in coppia con una collega (Di mercoledì 11 maggio 2022) Appese al chiodo le scarpette da ballerino, Stefano De Martino da anni si sta dedicando alla conduzione e dopo Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella, la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, la Rai gli affiderà presto un altro programma. Sembra che questa estate il compagno di Belen Rodriguez e Andrea Delogu condurranno uno show musicale come il Festivalbar e Battiti Live. A dare la notizia in esclusiva è stato Giuseppe Candela su Dagospia: “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. alla conduzione il duo “prezzemolino” Stefano De Martino e Andrea Delogu (assistita da friends & partners)“. Sono davvero curioso per questo nuovo show, anche perché Andrea ... Leggi su biccy (Di mercoledì 11 maggio 2022) Appese al chiodo le scarpette da ballerino, Stefano Deda anni si sta dedicandoe dopo Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella, la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, la Rai gli affiderà presto un altro. Sembra che questa estate il compagno di Belen Rodriguez e Andrea Delogu condurranno uno show musicale come il Festivalbar e Battiti Live. A dare la notizia in esclusiva è stato Giuseppe Candela su Dagospia: “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time.il duo “prezzemolino” Stefano Dee Andrea Delogu (assistita da friends & partners)“. Sono davvero curioso per questoshow, anche perché Andrea ...

