“Dalla strada al palco”, ecco quando inizia il varietà estivo di Rai2 (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Dalla strada al palco”: la Rai inizia finalmente a preparare l’intrattenimento in vista dell’estate televisiva di Rai2. Dalla strada dov’è nato tutto, fino a solcare il “grande palco”, l’ispirazione di questa produzione viene presa dai Maneskin. ecco quando inizia il varietà estivo di Rai2.



“Dalla strada al palco” è il nuovo varietà estivo di Rai2 che si ispira al percorso dei Maneskin che, come loro stessi raccontato, nel 2016 si esibivano davanti alle vetrine della celebre via del Corso a Roma, dove tutto è nato, poi hanno raggiunto i traguardi ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 11 maggio 2022) “al”: la Raifinalmente a preparare l’intrattenimento in vista dell’estate televisiva didov’è nato tutto, fino a solcare il “grande”, l’ispirazione di questa produzione viene presa dai Maneskin.ildial” è il nuovodiche si ispira al percorso dei Maneskin che, come loro stessi raccontato, nel 2016 si esibivano davanti alle vetrine della celebre via del Corso a Roma, dove tutto è nato, poi hanno raggiunto i traguardi ...

Dalla strada al palco, il varietà dell'estate di Rai2, ecco quando parte