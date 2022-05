Concerti di Dargen D’Amico nel 2022 | tutte le date e i biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Idisono ufficialmente ripartiti dopo la prima all’Alcatraz di Milano di domenica 8 maggio. Il rapper e produttore milanese ha atteso a lungo il momento in cui avrebbe riabbracciato i suoi fan, e dopo la partecipazione al Festival di Sanremocon il brano Dove Si Balla ha raggiunto più popolarità. Il suo merito è aver trasformato l’Ariston in una grande discoteca, una sorta di esorcismo dopo 2 anni di pandemia e rinunce in cui gli artisti sono rimasti lontani dal palco per via dello stato di emergenza.di: le“Ammetto di aver passato degli anni non felicissimi però sono tornato e sto bene e sono contento di essere qua”, con questa confessione...