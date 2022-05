Attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Risultano irraggiungibili diversi siti istituzionali italiani tra cui quello della Difesa, quello del Senato e quello dell'Istituto superiore di Sanità. I siti sono tornati operativi intorno alle 20. I portali potrebbero essere stati oggetto di un Attacco informatico da parte di hacker russi. Per quanto riguarda il sito del ministero della Difesa, secondo quanto si apprende, era già in programma un blocco per una manutenzione. Rimangono non consultabili altri siti web tra cui quello dell'Aci e di altre società. A rivendicare, in rete, gli attacchi informatici è il collettivo filorusso "Killnet", che tra l'altro avrebbe cercato anche di bloccare il sito della manifestazione canora "Eurovision", in particolare del sistema di voto, in corso in questi giorni a ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Risultano irraggiungibili diversitra cui quello della Difesa, quello del Senato e quello dell'Istituto superiore di Sanità. Isono tornati operativi intorno alle 20. I portali potrebbero essere stati oggetto di uninformatico da parte dirussi. Per quanto riguarda il sito del ministero della Difesa, secondo quanto si apprende, era già in programma un blocco per una manutenzione. Rimangono non consultabili altriweb tra cui quello dell'Aci e di altre società. A rivendicare, in rete, gli attacchi informatici è il collettivo filorusso "Killnet", che tra l'altro avrebbe cercato anche di bloccare il sito della manifestazione canora "Eurovision", in particolare del sistema di voto, in corso in questi giorni a ...

