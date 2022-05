Atalanta, Gasperini due partite per l’Europa poi il futuro (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Atalanta deve vincere le prossime due partite per giocarsi l’accesso all’Europa League: per il futuro di Gasperini a fine stagione Il futuro dell’Atalanta e di Gasperini passa dall’Europa. Due partite per centrare l’obiettivo poi ci si siederà ad un tavolo per progettare oppure dividere le strade. In società cambierà sicuramente qualcosa con l’addio di Sartori, ma in panchina c’è la volontà di andare avanti sempre che le idee sul futuro siano sulla stessa lunghezza d’onda tra tecnico e club. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’deve vincere le prossime dueper giocarsi l’accesso alLeague: per ildia fine stagione Ildell’e dipassa dal. Dueper centrare l’obiettivo poi ci si siederà ad un tavolo per progettare oppure dividere le strade. In società cambierà sicuramente qualcosa con l’addio di Sartori, ma in panchina c’è la volontà di andare avanti sempre che le idee sulsiano sulla stessa lunghezza d’onda tra tecnico e club. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

