WTA Roma 2022: fuori tutte le italiane. Avanzano Jabeur e Pegula, Andreescu supera Raducanu (Di martedì 10 maggio 2022) Cala il sipario su un'altra giornata al WTA 1000 di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico si sono giocate oggi le restanti partite del tabellone femminile valevoli per il primo turno e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. Per quanto riguarda l'Italia vengono eliminate anche Jasmine Paolini (n.55 WTA) e Lucia Bronzetti (n.79) e terminano così le azzurre nel tabellone femminile. La prima esce battuta dal match contro la svizzera Jil Teichmann (n.29) con un netto 6-3 6-2, mentre la nativa di Rimini viene superata dalla colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.58) con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Tra le big arrivano il ritiro della britannica Emma Raducanu (testa di serie n.10), che "lascia" così il pass per il secondo turno a Bianca Andreescu (la canadese al momento ...

