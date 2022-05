Ultime Notizie – Eurovision 2022, tifo da stadio e bandiere della pace per i concorrenti ucraini (Di martedì 10 maggio 2022) tifo da stadio, pubblico che batte il tempo con le mani e inquadrature su bandiere della pace per l’ingresso sul palco della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 dei concorrenti ucraini, la Kalush band, grandi favoriti della vigilia con il brano ‘Stefania’: un brano tra folk, pop e rap, dedicato dal leader del gruppo alla mamma ma diventato una sorta di inno alla madre patria nei giorni della guerra contro l’invasione russa. I Kalush entrano in scena come sesti cantanti in gara. La mamma è sempre la mamma, anche in Ucraina! L’esibizione integrale è su RaiPlay https://t.co/3W2e44k6MM@Eurovision ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022)da, pubblico che batte il tempo con le mani e inquadrature super l’ingresso sul palcoprima semifinale dell’Song Contestdei, la Kalush band, grandi favoritivigilia con il brano ‘Stefania’: un brano tra folk, pop e rap, dedicato dal leader del gruppo alla mamma ma diventato una sorta di inno alla madre patria nei giorniguerra contro l’invasione russa. I Kalush entrano in scena come sesti cantanti in gara. La mamma è sempre la mamma, anche in Ucraina! L’esibizione integrale è su RaiPlay https://t.co/3W2e44k6MM@...

