Ugento e Rodi Garganico | le nuove bandiere blu di Puglia Isole Tremiti ed Otranto non confermate

Advertising

NoiNotizie : Ugento e Rodi Garganico, le nuove bandiere blu di #Puglia - MattiaChetta : #BandiereBlu, nel Salento dentro Ugento (novità) e Castro. Rimane fuori Otranto #puglia #lecce - ledicoladelsud : Dentro Rodi Garganico, sul Gargano, Castro e Ugento nel Salento. Fuori Isole Tremiti e Otranto. La Fondazione per l… -

... Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro,Garganico e...... Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro,Garganico e...Sono 210 i Comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione p ...Le Bandiere Blu 2022 sono state annunciate questa mattina in conferenza telematica con i sindaci vincitori. Nel corso della manifestazione sono state premiate ...