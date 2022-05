Ucraina | nuove esplosioni a Odessa | tutti i commenti dall’estero

(Di martedì 10 maggio 2022) Le autorità ucraine hanno oggi reso noto che nella scorsa serataha subito un potente attacco missilistico. La BBC riporta la notizia precisando che dal centro della città si sono sentite forti; la prima in particolare abbastanza forte da scuotere i finestrini e far scattare gli allarmi delle automobili vicine. L’agenziaUkrinform ha confermato l’attacco da parte della Russia controcon tre missili Kinzhal lanciati da un aereo russo Tu-22. Come precisa il consiglio comunale disu Telegram i missili hanno ferito due persone e distrutto cinque edifici di infrastrutture turistiche. In giornata il raid missilistico lanciato dalle truppe russe era in coincidenza con la visita in città del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al Primo Ministro ucraino ...

