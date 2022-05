Ucraina, Luttwak: “Draghi su posizioni serie, con Biden incontro tra amici” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Quello che andrà in scena tra poche ore alla Casa Bianca sarà “un incontro tra amici a livello istituzionale che hanno già fatto molto, ma devono purtroppo fare ancora di più” per l’Ucraina. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos il politologo americano Edward Luttwak, sempre molto attento alle vicende politiche italiane, in vista del faccia a faccia tra Joe Biden e Mario Draghi. E anche se per Draghi “gli amici veri” sono i suoi colleghi della Federal Reserve, con i quali – quando guidava la Bce a Francoforte – “parlava tre volte al giorno”, il governo americano riconosce che il presidente del Consiglio è “su posizioni serie” e “appoggia le forze positive” relativamente alle forniture di armi a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Quello che andrà in scena tra poche ore alla Casa Bianca sarà “untraa livello istituzionale che hanno già fatto molto, ma devono purtroppo fare ancora di più” per l’. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos il politologo americano Edward, sempre molto attento alle vicende politiche italiane, in vista del faccia a faccia tra Joee Mario. E anche se per“gliveri” sono i suoi colleghi della Federal Reserve, con i quali – quando guidava la Bce a Francoforte – “parlava tre volte al giorno”, il governo americano riconosce che il presidente del Consiglio è “su” e “appoggia le forze positive” relativamente alle forniture di armi a ...

