Ucraina | Draghi a Biden | “Putin pensava di dividerci ma ha fallito”

Advertising

Corriere : Nuovi invii di armi e soldati da schierare sul fianco Est: ecco le richieste degli Stati Uniti all’Italia - Palazzo_Chigi : #G7, Draghi: Dobbiamo continuare a sostenere l’#Ucraina e andare avanti con le sanzioni alla Russia. Allo stesso te… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villag… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Biden a Draghi: 'Fondamentale l'apporto dell'Italia' #JOEBIDEN - R1CH4RD58 : RT @Agenzia_Ansa: Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio inviato… -

Prima di chiudere le dichiarazioni,ha anche parlato dell'Ue, sottolineando che "quello che sta succedendo inha portato un drastico cambiamento nell'Ue, eravamo vicini e ora siamo ..."Le persone vogliono la fine di questi massacri"ha poi ribadito che "le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra inle ha ulteriormente rafforzato l'unione". Ma ha anche ...che sollecita il banchiere per un maggiore coinvolgimento dell’Italia a sostegno dell’Ucraina. Ad accendere la miccia dello scontro tra le parti politiche di casa nostra, il mancato intervento di ...Così il premier Mario Draghi, incontrando il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca. “Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto, per un cessate il fuoco” in Ucraina “e ...