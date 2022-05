Ucraina, Draghi a Biden: “Putin pensava di dividerci ma ha fallito” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Putin pensava di dividerci ma ha fallito”. Così il premier Mario Draghi, incontrando il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca. “Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto, per un cessate il fuoco” in Ucraina “e l’avvio di negoziati credibili” ha detto il presidente del Consiglio. “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l’unione – ha sottolineato – Siamo uniti nel condannare l’invasione in Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky”. “In Italia e in Europa le persone adesso vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e le persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “dima ha”. Così il premier Mario, incontrando il presidente americano Joealla Casa Bianca. “Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto, per un cessate il fuoco” in“e l’avvio di negoziati credibili” ha detto il presidente del Consiglio. “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra inha ulteriormente rafforzato l’unione – ha sottolineato – Siamo uniti nel condannare l’invasione in, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’come ci ha chiesto il presidente Zelensky”. “In Italia e in Europa le persone adesso vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e le persone ...

