Quando la passione passa dai piedi, ecco il tabù più diffuso (e taciuto): 1 uomo su 7 è feticista (Di martedì 10 maggio 2022) La confessione choc di un uomo alla moglie: “Se non avessi avuto piedi così belli e curati, io e te non avremmo mai potuto stare insieme”. Il feticismo verso i piedi femminili è molto più diffuso di quanto si creda, lo dimostrano gli innumerevoli siti (non solo erotici) dedicati. Sono tanti gli uomini attratti da questa parte del corpo della propria donna, che considerano erogena quanto (se non più) di seno e fondoschiena. Questione di gusti e di comuni fantasie erotiche, oppure dietro tutto questo si nasconderebbe una patologia vera e propria? L’esperto risponde ai dubbi e fa chiarezza. Mentre Lorenzo e Giovanna ci raccontano quanto pesa quest’attrazione nel loro rapporto di coppia. La testimonianza di una coppia come tutte le altre: Giovanna e Lorenzo Dopo i confetti, si sa, escono i ‘difetti’. Ed è allora che la ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 10 maggio 2022) La confessione choc di unalla moglie: “Se non avessi avutocosì belli e curati, io e te non avremmo mai potuto stare insieme”. Il feticismo verso ifemminili è molto piùdi quanto si creda, lo dimostrano gli innumerevoli siti (non solo erotici) dedicati. Sono tanti gli uomini attratti da questa parte del corpo della propria donna, che considerano erogena quanto (se non più) di seno e fondoschiena. Questione di gusti e di comuni fantasie erotiche, oppure dietro tutto questo si nasconderebbe una patologia vera e propria? L’esperto risponde ai dubbi e fa chiarezza. Mentre Lorenzo e Giovanna ci raccontano quanto pesa quest’attrazione nel loro rapporto di coppia. La testimonianza di una coppia come tutte le altre: Giovanna e Lorenzo Dopo i confetti, si sa, escono i ‘difetti’. Ed è allora che la ...

KrasimiraTopuz1 : RT @biserka30048567: Il piacere più grande non è il sesso, ma la passione con cui viene praticato. Quando è intensa, il momento sessuale se… - antonella1997sc : RT @j_doppia: Today is the day. Via le paranoie, via le congetture. Oggi il sogno di una delle persone che sosteniamo e amiamo si avvera. I… - just_ebe : RT @j_doppia: Today is the day. Via le paranoie, via le congetture. Oggi il sogno di una delle persone che sosteniamo e amiamo si avvera. I… -