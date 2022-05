Pacci | ' ' Tutte le squadre devono partire con l’idea di poter vincere il campionato' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 10 maggio 2022) Pecci: “Spalletti ha lavorato bene, ma è da rivedere il rapporto con Mertens” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: “Quest’anno moltepotevano, soprattutto il Napoli, sarà un anno ricco di rimpianti. Non c’erano dellepiù forti, il Napoli ha perso molti punti condi metà classica ma anche Milan e Inter lo hanno fatto. Adesso diventano decisivele partite, il Milan ha lavorato molto bene e se lo merita. I rossoneri hanno avuto anche la fortuna di aver trovato un giocatore come Kalulu, questo fa capire che anche all’interno della società ci vuole una grande organizzazione. Gli allenatori molto spesso si prendono meriti e colpe di prestazioni dei ...