“Non si può dire…”: Juventus-Inter, la frecciata fa infuriare i tifosi nerazzurri (Di martedì 10 maggio 2022) Ore calde nella vigilia di Juventus-Inter: domani la finale di Coppa Italia, arriva la stoccata a sorpresa che fa infuriare i tifosi nerazzurri. Ancora ventiquattro ore e poi sarà fischio di inizio. All’Olimpico di Roma, Juventus e Inter si giocano qualcosina in più di un semplice trofeo. Si giocano (quasi) il senso Intero di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) Ore calde nella vigilia di: domani la finale di Coppa Italia, arriva la stoccata a sorpresa che fa. Ancora ventiquattro ore e poi sarà fischio di inizio. All’Olimpico di Roma,si giocano qualcosina in più di un semplice trofeo. Si giocano (quasi) il sensoo di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : “Con #Conte in panchina l’#Inter avrebbe già vinto lo scudetto da tempo”. Può darsi, ma il dato di fatto è che il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Solo un pazzo può sperare di ripetere 2.194 giorni di guerra' della Seconda guerra mondiale, 'presto ci… - fattoquotidiano : Già a capo del Comando operativo di vertice interforze: “Nessuno parla più di pace, l’Ue non esiste. Basta guardare… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Quando un branco di maschi molesta ragazze in piazza Duomo a Milano non ci si può scatenare solo perchè sono scuri di pell… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: No caro Salvini, quello che è avvenuto al raduno degli #Alpini a #Rimini è schifoso, non può rimanere impunito. #molestie… -