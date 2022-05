Non gli basta la pensione, 65enne ‘beccato’ con 250 dosi di cocaina (Di martedì 10 maggio 2022) Lo hanno colto sul fatto mentre andava in giro con quella che, tagliata, si sarebbe trasformata incirca 250 dosi di cocaina. Per questo i Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno arrestato un 65enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Fermato in strada con la droga Il 65enn, già conosciuto dai militari dell’Arma a causa dei suoi precedenti specifici, è stato notato mentre si aggirava per il centro della città. I militari lo hanno quindi fermato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 46 grammi di sostanza da taglio di tipo mannite e 295 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La cocaina in possesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) Lo hanno colto sul fatto mentre andava in giro con quella che, tagliata, si sarebbe trasformata incirca 250di. Per questo i Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno arrestato undel posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Fermato in strada con la droga Il 65enn, già conosciuto dai militari dell’Arma a causa dei suoi precedenti specifici, è stato notato mentre si aggirava per il centro della città. I militari lo hanno quindi fermato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti 15 grammi di, un bilancino di precisione, 46 grammi di sostanza da taglio di tipo mannite e 295 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lain possesso ...

