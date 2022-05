Mika | età | altezza | peso | fidanzato | nome vero

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 maggio 2022)inizia con la pubblicazione del singolo Grace Kelly nel 2006, che lo rende famoso a livello planetario, riuscendo a scalare le classifiche musicali di tutto il mondo. Il suo singolo vende infatti oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo e rimane per 5 settimane al 1° posto della classifica britannica e ai vertici delle classifiche di altri 6 paesi nel mondo. Terzo di cinque fratelli,è cresciuto a Parigi, dove la sua famiglia si è trasferita poco tempo dopo la sua nascita a causa della guerra civile in Libano e quando aveva otto anni il padre è stato trattenuto per otto mesi nell’ambasciata americana in Kuwait. Un fatto che ha segnato l’infanzia del cantante e la famiglia, che poi si trasferisce a Londra. La vita diè stata segnata anche da un altro trauma. Nel 2010 la sorella Paloma è caduta da una ...