Matrimonio, un mese prima! (Di martedì 10 maggio 2022) Al Matrimonio manca solo un mese. Insomma, per dirla come la stanno dicendo tutti, “ormai ci siamo eh”. Già. Finalmente! Anche perché le ultime settimane che precedono il grande giorno sono veramente toste. Meno male che le future spose dovrebbero rilassarsi ed avere un aspetto disteso! Io mi sveglio quasi ogni mattina con una nuova amica sulla fronte (si, si chiama bolla) e faccio i pensieri più strani (immaginando imprevisti di ogni tipo). Di conseguenza il mio orologio biologico ha deciso che praticamente ogni notte, poco prima delle 5, io sia sveglia. Complici, per modo di dire, sogni/incubi assurdi. L’ultimo, di qualche giorno fa, riguardava il vestito. Che arrivava a casa sbagliato, per giunta con una lunga coda dorata, che nulla c’entrava con il mio. Il PANICO! Il Matrimonio è dietro l’angolo? Un po’ di consigli non guastano. ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 10 maggio 2022) Almanca solo un. Insomma, per dirla come la stanno dicendo tutti, “ormai ci siamo eh”. Già. Finalmente! Anche perché le ultime settimane che precedono il grande giorno sono veramente toste. Meno male che le future spose dovrebbero rilassarsi ed avere un aspetto disteso! Io mi sveglio quasi ogni mattina con una nuova amica sulla fronte (si, si chiama bolla) e faccio i pensieri più strani (immaginando imprevisti di ogni tipo). Di conseguenza il mio orologio biologico ha deciso che praticamente ogni notte, poco prima delle 5, io sia sveglia. Complici, per modo di dire, sogni/incubi assurdi. L’ultimo, di qualche giorno fa, riguardava il vestito. Che arrivava a casa sbagliato, per giunta con una lunga coda dorata, che nulla c’entrava con il mio. Il PANICO! Ilè dietro l’angolo? Un po’ di consigli non guastano. ...

Advertising

grindelwaldsole : il 23 di questo mese io e luc faremo 5 mesi di matrimonio lo amo così tanto - bloggerinternat : Michelle Hunziker e Angiolini, fuga romantica a Parigi Da qualche mese Michelle Hunziker e l’ormai ex marito Tomaso… - confusa11 : @PaolettaPaly @Susy_1968 Senza passare per la prova suppongo ???? io ho bisogno di un po' di tempo ancora ?? ??, ma tro… - ali_alriq : 'Ho una sorella single il cui matrimonio dovrebbe essere nel mese di giugno, e lei stessa se ne stava andando da qu… - bianc_arianna : @tortadimirtilli Grazie per aver fatto questa domanda ad un mese dal matrimonio dei miei amici, adesso sono in estrema difficoltà ?? -