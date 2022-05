Mara Venier e la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo | “un programma non è proprietà privata dove entrano le amicizie e le simpatie” | Laganà contro la decisione della conduttrice

Advertising

infoitcultura : Manuel Bortuzzo e quell'intervista di troppo: così Mara Venier lo 'punisce' - infoitcultura : Polemica RAI sulla mancata ospitata di Manuel Bortuzzo: critiche del consigliere RAI per Mara Venier - infoitcultura : Mara Venier furiosa con Manuel Bortuzzo? Ecco cosa c'è dietro l'intervista saltata (FOTO) - infoitcultura : Mara Venier, il siluro dai vertici Rai: 'Sicuri che il problema sia solo la Berlinguer?' - infoitcultura : Mara Venier: perché parte dei vertici Rai è furiosa per il caso Bortuzzo -

I vertici Rai non hanno esattamente preso con leggerezza la querelle che ha visto in queste ore confrontarsie Manuel Bortuzzo . La conduttrice veneta è stata infatti bacchettata pubblicamente via social per il suo comportamento. Come saprete, domenica scorsa laha scelto di non ospitare (...La padrona di casarisponde a modo suo alle critiche dopo la mancata partecipazione di Manuel Bortuzzo a Domenica In: cosa ha pubblicato. Photo Credits: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.comDomenica sera, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Rinascere, incentrato proprio sulla storia di Manuel. I gesti di Mara Venier “contro” Manuel Bortuzzo. Mara Venir è rimasta male del fatto che ...Qualcosa però non è piaciuto a Mara Venier, a tal punto da cancellare la loro ospitata e di sostituirla prontamente con altri protagonisti. Mara Venier si è molto risentita di un gesto arrivando a ...