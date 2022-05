Macron contro i Maneskin l’anno scorso: inviò un messaggio per farli squalificare (Di martedì 10 maggio 2022) Lo scorso anno i Maneskin sono stati vittima di una sh*tstorm da parte dei media francesi che li avevano accusati di aver sniffato della cocaina in diretta tv agli Eurovision Song Contest e per questo motivo andavano squalificati. Fra i più grandi sostenitori della squalifica anche il Presidente francese, Emmanuel Macron. A rivelare questo retroscena è stato il conduttore Stéphane Bern che commenta in patria le puntate dell’Eurovision. I Maneskin l’anno scorso hanno vinto su Barbara Pravi, francese, seconda classificata. Questo non è affatto piaciuto ai nostri cugini che credevano di avere già la vittoria in tasca con il brano Voilà. Anche il Presidente Macron ha inviato un messaggio al conduttore di Eurovision Francia per chiedere di fare ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Loanno isono stati vittima di una sh*tstorm da parte dei media francesi che li avevano accusati di aver sniffato della cocaina in diretta tv agli Eurovision Song Contest e per questo motivo andavano squalificati. Fra i più grandi sostenitori della squalifica anche il Presidente francese, Emmanuel. A rivelare questo retroscena è stato il conduttore Stéphane Bern che commenta in patria le puntate dell’Eurovision. Ihanno vinto su Barbara Pravi, francese, seconda classificata. Questo non è affatto piaciuto ai nostri cugini che credevano di avere già la vittoria in tasca con il brano Voilà. Anche il Presidenteha inviato unal conduttore di Eurovision Francia per chiedere di fare ...

