LIVE Nardi-Norrie 3-4, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro è sotto di un break nel primo parziale (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Game Norrie. In corridoio il rovescio dell’azzurro, che serve ora per rimanere nel primo set. 40-0 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di Nardi. Arrivano troppo facilmente tre palle del 5-3 Norrie. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio a Luca. 15-0 Stecca il dritto in allungo Nardi. primo punto dell’ottavo gioco in favore del numero 11 ATP. 3-4 Game Nardi! Servizio al centro vincente e Luca resta in scia. Dovrà provare ad impensierire Norrie in risposta come in avvio di partita. 40-15 In corridoio il rovescio in contro balzo di Nardi. 40-0 Decolla il rovescio del nativo di Johannesburg. Arrivano tre palle del 3-4 per ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Game. In corridoio il rovescio del, che serve ora per rimanere nelset. 40-0 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di. Arrivano troppo facilmente tre palle del 5-3. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio a Luca. 15-0 Stecca il dritto in allungopunto dell’ottavo gioco in favore del numero 11 ATP. 3-4 Game! Servizio al centro vincente e Luca resta in scia. Dovrà provare ad impensierirein risposta come in avvio di partita. 40-15 In corridoio il rovescio in contro balzo di. 40-0 Decolla il rovescio del nativo di Johannesburg. Arrivano tre palle del 3-4 per ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nardi-Norrie primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Nardi-Norrie #primo #turno - sportli26181512 : Internazionali Roma, i risultati degli italiani: Nardi-Norrie in diretta live: Terza giornata degli Internazionali… - smithynators : RT @tennisontelly: Cameron Norrie vs Luca Nardi follows Grigor Dimitorv vs Brandon Nakashima in Rome, live on Prime Video. - NL_Sawlani : Luca Nardi vs Cameron Norrie Live | 2022 Internazionali BNL d'Italia | Round 1 - tennisontelly : Cameron Norrie vs Luca Nardi follows Grigor Dimitorv vs Brandon Nakashima in Rome, live on Prime Video. -