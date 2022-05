Le mani della 'ndrangheta nei locali della Capitale, 43 arresti (Di martedì 10 maggio 2022) Operazione tra il Lazio e la Calabria, Una 'ndrina che voleva avere il controllo di attività economiche nella Capitale è stata sgominata Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Operazione tra il Lazio e la Calabria, Una 'ndrina che voleva avere il controllo di attività economiche nellaè stata sgominata

Advertising

GiovaQuez : Conte: 'Sono molto fortemente contrario a un'escalation militare. Ma siamo favorevoli al sostegno della popolazione… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Nei prossimi mesi dobbiamo mostrare ai cittadini europei che siamo in grado di guidare un’… - elio_vito : È insopportabile l’ipocrisia della stucchevole posizione di inviare armi all’Ucraina per difendersi e non per attac… - FrancyBertuzzi : @pandadaria @megasabgio Se la vincono loro ( come sarà certamente , a mani basse ??????) sarà il premio della sagra della Cocummella ?????? - pablo__liberal : @GiovaQuez Io inviterei tutti a dedicare un momento, un pensiero, al povero #Montanari... scaricato per il primo bi… -