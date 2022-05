Juventus, Arrivabene: “Vlahovic non si discute, Chiellini merita rispetto” (Di martedì 10 maggio 2022) Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Inter: “Vlahovic non si discute. Ha bisogno di fiducia e di tempo, sono sicuro che dimostrerà quanto vale. Non dimentichiamo che i tifosi criticarono anche Ibrahimovic al suo primo anno in bianconero. Chiellini? merita grande rispetto. Non appena avrà deciso il suo futuro noi saremo pronti a salutarlo o a tenercelo stretto“. In merito al prossimo mercato, invece, Arrivabene ha detto: “Non mi aspetto grandi novità visto l’arrivo dei Mondiali, mentre a gennaio potrebbe essere agitato. Il nostro obiettivo è fare investimenti in maniera sostenibile che vadano a rinforzare il club e non colpi di teatro“. Infine, ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Maurizio, amministratore delegato della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Inter: “non si. Ha bisogno di fiducia e di tempo, sono sicuro che dimostrerà quanto vale. Non dimentichiamo che i tifosi criticarono anche Ibrahimovic al suo primo anno in bianconero.grande. Non appena avrà deciso il suo futuro noi saremo pronti a salutarlo o a tenercelo stretto“. In merito al prossimo mercato, invece,ha detto: “Non mi aspetto grandi novità visto l’arrivo dei Mondiali, mentre a gennaio potrebbe essere agitato. Il nostro obiettivo è fare investimenti in maniera sostenibile che vadano a rinforzare il club e non colpi di teatro“. Infine, ...

