(Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Oggi c’è stato untra il segretario del Pd Enricoe il leader del M5S Giuseppe: “E’ stata l’occasione per un aggiornamento sui vari temi dell’agenda politica”, spiegano fonti pentastellate, che parlano di “cordiale, come sempre dati i rapporti personali e politici tra i due leader, in cui sono state trattate le varie questioni, anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergenti”. I due leader, proseguono le stesse fonti, “non si sono nascosti ledi queste ultime settimane ma hanno ribadito la intenzione e determinazione a continuare il percorso di”. Al termine dell’, comunicato ‘fotocopia’ diffuso anche dal Nazareno: il testo in cui si riferisce ...

Advertising

serenel14278447 : Incontro Letta-Conte, avanti dialogo nonostante tensioni - giornaleradiofm : Incontro Letta-Conte, avanti dialogo nonostante tensioni - lifestyleblogit : Incontro Letta-Conte: 'Tensioni, ma avanti con il dialogo' - - TV7Benevento : Pd-M5S: incontro Letta-Conte, al termine comunicato 'fotocopia' - -

oggi tra il segretario del Pd Enricoe il presidente M5s Giuseppe Conte, un''occasione per un aggiornamento sui vari temi dell'agenda politica. L'è stato definito da fonti del ...... 'Molestie inaccettabili all'Adunata degli Alpini' Agorà Democratica Rimini,sulla ... Piccinini (M5S): 'Racconti agghiaccianti, punire repsonsabili' Agorà 'Parità salariale' cone ...(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Incontro oggi tra il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente M5s Giuseppe Conte, un''occasione per un aggiornamento sui vari temi dell'agenda politica. L'incontro è ...Enrico Letta e Giuseppe Conte a tu per tu come non avveniva da qualche tempo. Il colloquio è stata l'occasione per un aggiornamento sui vari temi dell'agenda politica. È quanto riferiscono fonti del ...