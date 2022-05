Il Napoli festeggia il primo scudetto, esplode la rabbia dei tifosi sui social (Di martedì 10 maggio 2022) Il 10 maggio 1987 il Napoli vince il suo primo scudetto, grazie a Diego Armando Maradona. Un’atmosfera bellissima quella che si viveva in quei tempi allo stadio San Paolo, emozioni che ancora oggi fanno venire la pelle d’oca, anche a chi non c’era. Anche la SSCN di Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare la conquista del primo scudetto del Napoli e lo ha fatto pubblicando una serie di foto, con le immagini dei campioni azzurri e dello stadio in festa. L’iniziativa della società è apparsi su tutti gli account social del Napoli, ma non sono mancate le critiche. C’è chi scrive: “Non ho mai visto uno scudetto del Napoli, sono dell’89 e di questo passo non lo vedrò mai“. Un altro utente dice: “Siete solo dei buffoni con ... Leggi su napolipiu (Di martedì 10 maggio 2022) Il 10 maggio 1987 ilvince il suo, grazie a Diego Armando Maradona. Un’atmosfera bellissima quella che si viveva in quei tempi allo stadio San Paolo, emozioni che ancora oggi fanno venire la pelle d’oca, anche a chi non c’era. Anche la SSCN di Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare la conquista deldele lo ha fatto pubblicando una serie di foto, con le immagini dei campioni azzurri e dello stadio in festa. L’iniziativa della società è apparsi su tutti gli accountdel, ma non sono mancate le critiche. C’è chi scrive: “Non ho mai visto unodel, sono dell’89 e di questo passo non lo vedrò mai“. Un altro utente dice: “Siete solo dei buffoni con ...

germanshepard8 : RT @gianni_marca: #10maggio 1987. Napoli festeggia il primo scudetto della storia del club. @germanshepard8 - Daniele91Nap : C'è chi a Napoli ha festeggiato 2 scudetti e chi festeggia soltanto la qualificazione in champions… - DaDo6496 : #10maggio quando Napoli era campione d’Italia. Cosa resta di quel momento? Praticamente NIENTE, se non i ricordi di… - gianni_marca : #10maggio 1987. Napoli festeggia il primo scudetto della storia del club. @germanshepard8 - napolipiucom : Video- Osimhen in discoteca a Milano, festeggia la vittoria del Napoli a Torino #napoli #OSIMHEN… -