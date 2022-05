Il Mattino – “Se a Spalletti qualcosa non va giù esca allo scoperto”, il futuro è ancora un rebus? (Di martedì 10 maggio 2022) Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli sembra solido con la conferma arrivata da parte di Aurelio De Laurentiis. Eppure si ha sempre la sensazione che manchi qualcosa, che ci sia qualcos’altro da chiarire. Perché i protagonisti di questa vicenda fino ad ora hanno sempre lasciato un minimo di spiraglio ad un possibile addio. Anche De Laurentiis che conferma Spalletti prima dice: “Poi bisognerà vedere se sente la mancanza della famiglia“. Mentre ieri dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente De Laurentiis ha detto di Spalletti: “Uomo e allenatore straordinario, ma bisogna capire quanto si è tinto d’azzurro il suo animo“. Insomma si ritorna con il concetto di napoletanità, ma è chiaro che il presidente tiene Spalletti perché un ottimo tecnico, ma anche perché non pagherebbe ... Leggi su napolipiu (Di martedì 10 maggio 2022) Ildi Lucianoal Napoli sembra solido con la conferma arrivata da parte di Aurelio De Laurentiis. Eppure si ha sempre la sensazione che manchi, che ci sia qualcos’altro da chiarire. Perché i protagonisti di questa vicenda fino ad ora hanno sempre lasciato un minimo di spiraglio ad un possibile addio. Anche De Laurentiis che confermaprima dice: “Poi bisognerà vedere se sente la mancanza della famiglia“. Mentre ieri dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente De Laurentiis ha detto di: “Uomo e allenatore straordinario, ma bisogna capire quanto si è tinto d’azzurro il suo animo“. Insomma si ritorna con il concetto di napoletanità, ma è chiaro che il presidente tieneperché un ottimo tecnico, ma anche perché non pagherebbe ...

Advertising

napolipiucom : Il Mattino - 'Se a Spalletti qualcosa non va giù esca allo scoperto', il futuro è ancora un rebus? #DeLaurentiis… - phierpez : Prima Pagina Il Mattino: DeLa studia Spalletti 'Voglio capire se ha un'anima napoletana' | FOTO… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milinkovic… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milinkovic… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milinkovic… -