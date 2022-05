Il cauto discorso di Putin è stato un perfetto esempio di manipolazione della realtà (Di martedì 10 maggio 2022) Flash del giorno dopo. Sintesi del temutissimo 9 maggio russo? Intanto, a rovinare la festa per il Giorno della Vittoria, c’è stato un perfido cyberattacco che ha colpito i canali delle tv russe, qualche ora prima della sfilata. Sono apparsi messaggi antibellici: “La televisione e il governo mentono. No alla guerra!”. “Il sangue di migliaia di ucraini e di centinaia dei loro figli è sulle vostre mani”. Il blitz è cominciato domenica sera e si è concluso verso le 11 di lunedì, poco prima del cauto discorso di Putin, in cui celebrava il Giorno della Vittoria senza alcuna vittoria da offrire al popolo russo. Senza la minacciosa mobilitazione generale. Senza l’annuncio di nuovi obiettivi militari. Senza l’atteso e pubblicizzato sorvolo simbolico della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Flash del giorno dopo. Sintesi del temutissimo 9 maggio russo? Intanto, a rovinare la festa per il GiornoVittoria, c’èun perfido cyberattacco che ha colpito i canali delle tv russe, qualche ora primasfilata. Sono apparsi messaggi antibellici: “La televisione e il governo mentono. No alla guerra!”. “Il sangue di migliaia di ucraini e di centinaia dei loro figli è sulle vostre mani”. Il blitz è cominciato domenica sera e si è concluso verso le 11 di lunedì, poco prima deldi, in cui celebrava il GiornoVittoria senza alcuna vittoria da offrire al popolo russo. Senza la minacciosa mobilitazione generale. Senza l’annuncio di nuovi obiettivi militari. Senza l’atteso e pubblicizzato sorvolo simbolico...

Advertising

Tg3web : A Mosca la parata in ricordo della vittoria sui nazisti. Putin attacca la Nato: 'C'era una minaccia ai nostri confi… - ilfattoblog : Il cauto discorso di Putin è stato un perfetto esempio di manipolazione della realtà - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Stanotte, dopo le parole putiniane abbiamo dormito più tranquilli. E stamani, sbirciando dalle finestre, non abbiamo intra… - ilfattoblog : Stanotte, dopo le parole putiniane abbiamo dormito più tranquilli. E stamani, sbirciando dalle finestre, non abbiam… - VittorioPalumbo : RT @omoscatelli: Il fulcro del (cauto) discorso di #Putin: attività Nato ha creato 'minaccia sistematica assolutamente inaccettabile, diret… -