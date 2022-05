Giro tra miti e leggende: la Carovana Rosa torna a Napoli (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Teatro di storie di grandi campioni, da Girardengo a Binda, da Eddy Merckx – che proprio a Napoli vinse il suo primo Giro d’Italia – a Moser, e di tappe leggendarie, il passaggio della Carovana Rosa nel capoluogo partenopeo non è mai banale. La tappa di sabato prossimo – l’ottava, da Napoli a Napoli attraverso Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida con un omaggio a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 voluto dalla Città Metropolitana di Napoli – sarà la 45ma volta del Giro nella città partenopea (dopo Milano e Roma la città con più passaggi) dove torna a distanza di nove anni. Napoli è stata presente nelle prime tre edizioni del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Teatro di storie di grandi campioni, da Girardengo a Binda, da Eddy Merckx – che proprio avinse il suo primod’Italia – a Moser, e di tappe leggendarie, il passaggio dellanel capoluogo partenopeo non è mai banale. La tappa di sabato prossimo – l’ottava, daattraverso Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida con un omaggio a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 voluto dalla Città Metropolitana di– sarà la 45ma volta delnella città partenopea (dopo Milano e Roma la città con più passaggi) dovea distanza di nove anni.è stata presente nelle prime tre edizioni del ...

