Elisabetta Franchi, la sorella Catia (Dama di Uomini e Donne): «Tutti bravi a criticare». Ecco cos'ha detto (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo che le parole di Elisabetta Franchi sulle Donne over 40, pronunciate durante un convegno di Pwh Italia e del quotidiano Il Foglio («per i posti di responsabilità preferisco le 'anta' perché se devono fare figli li hanno già fatti») sono finite nella bufera, arriva una Dama di eccezione a difendere la stilista emiliana, 3 milioni di followers su Instagram e un brand presente in tutto il mondo. E la parola 'Dama' non viene per caso, perché la sorella di Elisabetta, Catia Franchi, nelle ultime settimane è diventata celebre proprio perché Dama nel trono Over di Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

StefanoFeltri : Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è… - TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - stanzaselvaggia : Secondo il Corriere Elisabetta Franchi non ha detto, AVREBBE DETTO. La giornalista non ha, AVREBBE ascoltato il vid… - LauraAeris : @ivan_cast7 @SBruganelli Il problema l'ho capito bene, ma infatti non sto dicendo che Elisabetta Franchi ha ragione… - LLudovica_ : Se sei triste perché Leonardo Di Caprio ti ha rifiutata, non perdere le speranze, fai un colloquio con Elisabetta Franchi ? -