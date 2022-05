D'Orsi demolisce Draghi: “Italia più guerrafondaia d'Europa, nessuna parole di pace” (Di martedì 10 maggio 2022) Che cosa è andato a fare Mario Draghi da Joe Biden? Giovanni Floris, conduttore del programma diMartedì che va in onda su La7, interpella lo storico Angelo D'Orsi sul viaggio oltreoceano del presidente del Consiglio Italiano nel corso dell'edizione del 10 maggio: “Bisognerebbe chiederlo a lui che cosa è andato a fare. Mi pare che parole di pace dalla bocca di Draghi non le abbiamo sentite molto. Mi pare che sono le stesse parole che dice Biden, differenti accenti e differenti lingue, ma sono parole di guerra. È questa la cosa che preoccupa. Le parole di guerra sono continue da parte di Draghi, anche solo la volontà continua di indicare Vladimir Putin come il diavolo, il demonio, il male assoluto, un capo di governo non ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Che cosa è andato a fare Marioda Joe Biden? Giovanni Floris, conduttore del programma diMartedì che va in onda su La7, interpella lo storico Angelo D'sul viaggio oltreoceano del presidente del Consigliono nel corso dell'edizione del 10 maggio: “Bisognerebbe chiederlo a lui che cosa è andato a fare. Mi pare chedidalla bocca dinon le abbiamo sentite molto. Mi pare che sono le stesseche dice Biden, differenti accenti e differenti lingue, ma sonodi guerra. È questa la cosa che preoccupa. Ledi guerra sono continue da parte di, anche solo la volontà continua di indicare Vladimir Putin come il diavolo, il demonio, il male assoluto, un capo di governo non ...

