Decontribuzione per sostituzione di maternità: come funziona, sgravio, domanda Inps (Di martedì 10 maggio 2022) Ridurre i contributi Inps e i premi INAIL dovuti dalle aziende che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavoratori o lavoratrici assenti in congedo di maternità. Questo lo scopo della Decontribuzione per sostituzione di maternità, lo sgravio previsto all’articolo 4 del Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Grazie ad una riduzione dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro, il Testo Unico vuole da un lato incentivare le aziende a sostituire i lavoratori assenti in maternità e, dall’altro, garantire a questi ultimi un giusto bilanciamento tra vita e lavoro. In aggiunta alla ... Leggi su leggioggi (Di martedì 10 maggio 2022) Ridurre i contributie i premi INAIL dovuti dalle aziende che assumono a tempo determinato indi lavoratori o lavoratrici assenti in congedo di. Questo lo scopo dellaperdi, loprevisto all’articolo 4 del Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dellae della paternità”. Grazie ad una riduzione dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro, il Testo Unico vuole da un lato incentivare le aziende a sostituire i lavoratori assenti ine, dall’altro, garantire a questi ultimi un giusto bilanciamento tra vita e lavoro. In aggiunta alla ...

