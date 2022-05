De Laurentiis e l’anima azzurra di Spalletti (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del futuro del tecnico di Certaldo alla guida del Napoli, dando un importante indizio. “Spalletti sta lì, se sentirà che questa sua anima si è tinta d’azzurro non potrà farne a meno. Lasciamolo lavorare e ambientare. Io per 8 mesi non ho rilasciato interviste perchè anche per Leggi su 2anews (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente azzurro, Aurelio De, ha parlato del futuro del tecnico di Certaldo alla guida del Napoli, dando un importante indizio. “sta lì, se sentirà che questa sua anima si è tinta d’azzurro non potrà farne a meno. Lasciamolo lavorare e ambientare. Io per 8 mesi non ho rilasciato interviste perchè anche per

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milinkovic… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milinkovic… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milinkovic… - napolimagazine : RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milink… - apetrazzuolo : RASSEGNA - CdS: 'Inzaghi contro tutti, Viola, scatto per l'Europa', Tuttosport: 'Serbia, il c.t. Stojkovic: 'Milink… -