(Di martedì 10 maggio 2022)ha deciso di avviare unnei confronti diper approfondire le condottepiattaforma sul temamisurazione deglidei match diA. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che si tratterebbe di unsanzionatorio che dovrebbe vedere la luce in questa settimana. Non è detto che si L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN, procedimento Agcom sugli ascolti della Serie A: Agcom ha deciso di avviare un procedimento ne… - CalcioFinanza : #DAZN, #Agcom avvia un procedimento sugli ascolti della #SerieA: possibile una sanzione - napolista : L’Agcom verso l’apertura di un procedimento sanzionatorio contro #Dazn sugli ascolti della Serie A La rilevazione… -

IlNapolista

... stemmaSecondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, l'Agcom starebbe per aprire una procedura sanzionatoria controper la rilevazione degli ascolti, che non è in linea con il rispetto della ...... senza i problemi tecnici che avevano invece caratterizzato gli esordi dicon la Serie A. Di ... Ilper arrivare ad una stima è semplice: si può cioè verificare la sussistenza un 'delta'... L'Agcom verso l'apertura di un procedimento sanzionatorio contro Dazn sugli ascolti della Serie A - ilNapolista Secondo quanto riporta Il Sole 24 ore, Agcom sarebbe pronta ad avviare un procedimento nei confronti di Dazn. Oggetto dell’indagine ...Autorità verso l'avvio dell'iter che può condurre a sanzionare la piattaforma. La misurazione dell'audience incide sul riparto dei diritti Tv tra i club ...