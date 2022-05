Corea Sud | Yoon Suk - yeol ha giurato | è il nuovo presidente

(Di martedì 10 maggio 2022)Suk -ha prestato giuramento comedelladel Sud in una solenne cerimonia allestita nella piazza dell'Assemblea nazionale alla presenza di 40.000 persone, entrando in ...

Yoon Suk - yeol ha prestato giuramento come nuovo presidente della Corea del Sud in una solenne cerimonia allestita nella piazza dell'Assemblea nazionale alla presenza di 40.000 persone, entrando in carica in un momento di forti tensioni con il Nord. "Giuro ...

Nel suo discorso di insediamento, il 61enne ha promesso un "piano audace di aiuti alla Corea del Nord se Pyongyang sospenderà lo sviluppo nucleare" ...