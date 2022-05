Calendario playoff Serie A basket 2022: date, programma, orari, tv, streaming. Il tabellone dai quarti alla finale (Di martedì 10 maggio 2022) Mandata in archivio anche l’ultima giornata di regular season, la Serie A di basket si proietta sui playoff che assegneranno lo Scudetto. S’incomincia già questo fine settimana con in programma le gare-1 dei quarti di finale, in cui le magnifiche otto si sfideranno in una prima Serie al meglio delle cinque gare (così come per le semifinali, mentre la finale si gioca al meglio delle sette partite in stile NBA). La testa di Serie numero uno è la Virtus Bologna (52 punti per i Campioni d’Italia), che nei quarti di finale si troverà di fronte la Carpegna Prosciutto Pesaro ritornata a disputare i playoff a dieci anni di distanza dall’ultima apparizione. La Vuelle ha acciuffato in extremis ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Mandata in archivio anche l’ultima giornata di regular season, laA disi proietta suiche assegneranno lo Scudetto. S’incomincia già questo fine settimana con inle gare-1 deidi, in cui le magnifiche otto si sfideranno in una primaal meglio delle cinque gare (così come per le semifinali, mentre lasi gioca al meglio delle sette partite in stile NBA). La testa dinumero uno è la Virtus Bologna (52 punti per i Campioni d’Italia), che neidisi troverà di fronte la Carpegna Prosciutto Pesaro ritornata a disputare ia dieci anni di distanza dall’ultima apparizione. La Vuelle ha acciuffato in extremis ...

