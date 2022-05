Calcio: Serie A, 10 squalificati per una giornata (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 36/a giornata, ha squalificato per un turno dieci giocatori: Boris Radunovic (Cagliari), Franck Ribery ed Emil Bohinen (Salernitana), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Simone Bastoni (Spezia), Davide Faraoni (Verona), Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo), Gianluca Mancini (Roma), Becao (Udinese), Wilfried Singo (Torino). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo dellaA, in merito alle partite della 36/a, ha squalificato per un turno dieci giocatori: Boris Radunovic (Cagliari), Franck Ribery ed Emil Bohinen (Salernitana), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Simone Bastoni (Spezia), Davide Faraoni (Verona), Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo), Gianluca Mancini (Roma), Becao (Udinese), Wilfried Singo (Torino).

