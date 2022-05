(Di martedì 10 maggio 2022)Desono pronti ad affrontarsi nel match di venerdì 13 maggio all’Allianz Cloud di Milano con la cintura internazionale dei pesi supermedi in palio. Ma qual è stata ladei due pugili italiani per questo super derby che vale un posto di primo piano nel ranking di divisione? Innanzitutto, diversa la sede. Si combatte a Milano maè di stanza a Miami Beach sotto la guida esperta di Dino Spencer, alla 5th Street Gym, una palestra mitica che dal 1950 ha ospitato campioni leggendari, suovviamente Muhammad Ali.Deinvece si è alternato tra la sua Roma, la sua palestra di Monterosi (nei pressi di Viterbo) e l’Inghilterra.ha avuto il ...

Advertising

sportface2016 : #Boxe, la preparazione di Daniele #Scardina e Giovanni #DeCarolis: tutti gli sparring partners #ScardinaDeCarolis - sfriggia1 : Solo la Boxe può insegnare agli Dei a cadere e contemporaneamente ad aggrapparsi al vincente. L umiltà ed il sacrif… -

Terre Marsicane

...tenuto duro per resistere ai sacrifici e spingere più in là gli obiettivi della... nonché i campionati mondiali ed europei di varie discipline: oltre quelle acquatiche, sci nordico,, ......che parte da lontano con ritiri lunghi e tornei internazionali dove le ragazze si sono distinte facendo sempre il pieno di medaglie, chiaramente frutto di una piena fiducia dalla ... Olena Savchuk della Sauli Boxe selezionata per il Mondiale Femminile Boxe, la preparazione di Daniele Scardina e Giovanni De Carolis: tutti gli sparring partners in vista dell'incontro del 13 maggio a Milano ...Devo ringraziare anche il presidente della Boxe Voghera Franco Ceniccola ... aggiunge il peso leggero vogherese – così per la preparazione fisica mi alleno alla Malibu di Voghera, dove Alberto ...